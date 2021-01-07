У Збройних силах України зафіксували 117 нових випадків Covid-19

За добу госпіталізовані восьмеро військових

За добу госпіталізовані восьмеро військових

Фото: Суспільне

Станом на 7 січня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 1355 осіб. За минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання.

Про це йдеться у повідомленні Медичних сил ЗСУ в Facebook, пише RegioNews.

Станом на 10.00 7 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1355 осіб", - ідеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання.

Також повідомляється про госпіталізацію 8 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 109 осіб.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали 13090 осіб, 38 - померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 239 осіб, при цьому в 121 військовослужбовця закінчується ізоляція найближчих три доби.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 07 січня в Збройних Силах України на гостру... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Thursday, January 7, 2021

Нагадаємо, станом на ранок 7 січня в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.