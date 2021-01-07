До України повертаються четверо моряків, яких п`ять років утримували в Лівії

У 2017 році лівійський суд засудив їх до 5 років тюрми

У 2017 році лівійський суд засудив їх до 5 років тюрми

Фото: Укрінформ

На батьківщину повертаються четверо українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року

Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.

Моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже в дорозі додому. Усі вони – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. У грудні 2017 року лівійський суд засудив їх до п’яти років ув’язнення.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Бо держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і має бути", – прокоментував цю подію Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.