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На Донбасі протягом поточної доби – "тиша"
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05 січня 2021, 18:58 4

На Донбасі протягом поточної доби – "тиша"

05 січня 2021, 18:58 4
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Обстановка районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами
Обстановка районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами
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Порушень режиму припинення вогню сьогодні не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася "тиша". Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Також у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів, - повідомляють у штабі ООС.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку доби на лінії розмежування спостерігалася "тиша", хоча за минулу добу режим припинення вогню порушувався п’ять разів.

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