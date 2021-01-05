На Донбассе в продолжение текущих суток – "тишина"

Обстановка районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами

Обстановка районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами

Нарушений режима прекращения огня сегодня не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В текущие сутки, 5 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась "тишина". Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов, - сообщают в штабе ООС.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируема украинскими воинами.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала суток на линии разграничения наблюдалась "тишина", хотя за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался пять раз.