На Донбассе в продолжение текущих суток – "тишина"
Нарушений режима прекращения огня сегодня не зафиксировано.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В текущие сутки, 5 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась "тишина". Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов, - сообщают в штабе ООС.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируема украинскими воинами.
Напомним, ранее сообщалось, что от начала суток на линии разграничения наблюдалась "тишина", хотя за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался пять раз.