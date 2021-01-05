08:45  05 января
За сутки в Украине обнаружено 5334 новых случая COVID-19
18:32  05 января
Верховная Рада не получала обращение от Харькова о назначении выборов мэра
18:58  05 января
На Донбассе в продолжение текущих суток – "тишина"
UA | RU
UA | RU
05 января 2021, 18:58 4

На Донбассе в продолжение текущих суток – "тишина"

05 января 2021, 18:58 4
Читайте також українською мовою
Обстановка районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами
Обстановка районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами
Читайте також
українською мовою

Нарушений режима прекращения огня сегодня не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В текущие сутки, 5 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась "тишина". Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 75 взрывоопасных предметов, - сообщают в штабе ООС.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируема украинскими воинами.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала суток на линии разграничения наблюдалась "тишина", хотя за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался пять раз.

Донбасс ООС боевики режим тишина
В Кабмине рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинские пенсии
02 января 2021, 11:07
Вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ
29 декабря 2020, 14:59
Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу
29 декабря 2020, 10:36
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Все публикации »
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Все блоги »