Донбас: від початку доби на лінії розмежування – "тиша"

За минулу добу режим припинення вогню порушувався п’ять разів

За минулу добу режим припинення вогню порушувався п’ять разів

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського. А поблизу населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає, - повідомляють у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Разом з тим, минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 67 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4742 транспортних засоби та 4403 особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 419 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 611 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 62 та 70 осіб відповідно.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулемета.