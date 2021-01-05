08:45  05 січня
За добу в Україні виявлено 5334 нових випадки COVID-19
10:25  05 січня
Справа Шеремета: ексспівробітник білоруського спецназу Макар готовий свідчити в ОГПУ
08:21  05 січня
Донбас: від початку доби на лінії розмежування – "тиша"
UA | RU
UA | RU
05 січня 2021, 08:21 6

Донбас: від початку доби на лінії розмежування – "тиша"

05 січня 2021, 08:21 6
Читайте также на русском языке
За минулу добу режим припинення вогню порушувався п’ять разів
За минулу добу режим припинення вогню порушувався п’ять разів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського. А поблизу населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає, - повідомляють у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Разом з тим, минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 67 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4742 транспортних засоби та 4403 особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 419 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 611 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 62 та 70 осіб відповідно.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулемета.

Донбас ООС РФ стрілянина ОБСЄ окупанти
Саміт "Кримської платформи” по деокупації півострова перенесли на літо
02 січня 2021, 18:06
У Кабміні розповіли, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії
02 січня 2021, 11:07
Віце-прем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ
29 грудня 2020, 14:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »