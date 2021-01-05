Донбас: від початку доби на лінії розмежування – "тиша"
Протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського. А поблизу населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає, - повідомляють у штабі ООС.
Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Разом з тим, минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 67 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4742 транспортних засоби та 4403 особи.
Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 419 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 611 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 62 та 70 осіб відповідно.
Нагадаємо, учора повідомлялося, що бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулемета.