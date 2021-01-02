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02 січня 2021, 11:07 197

У Кабміні розповіли, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії

02 січня 2021, 11:07 197
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Для отримання пенсій планують відкрити спеціальні центри в КПВВ на лінії розмежування
Для отримання пенсій планують відкрити спеціальні центри в КПВВ на лінії розмежування
Фото: із відкритих джерел
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Українські пенсії отримують близько 660 тисяч мешканців тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода” повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає RegioNews.

За її словами, на двох КПВВ в Щасті та Золотому будуть відкриті центри обслуговування, де створять усі умови для отримання пенсій громадянами України з тимчасово окупованих територій.

Ми вже знаємо, що там будуть обовʼязково присутні працівники Пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить у число цих 660 тисяч пенсіонерів, яким ми нараховуємо пенсії, значить — вона зможе прийти та оформити", — розповіла Лазебна.

Також вона пояснила, що у випадку, коли людині виповнилося 60 років місяць чи три місяці тому, вона працювала і мешкає на окупованих територіях, їй потрібно приїхати на підконтрольну Україні територію, відвідати Пенсійний фонд і оформити пенсію.

Це все залишається чинним, воно діє. Головне – щоб не були закриті пункти пропуску”, – підсумувала представниця уряду.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, коли в Україні можуть запровадити накопичувальну пенсійну систему

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