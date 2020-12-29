Арахамія підвів підсумки роботи Ради в 2020 році: виконали програму на 70%

Залишок проєктів політик пообіцяв надолужити у 2021 році

Залишок проєктів політик пообіцяв надолужити у 2021 році

Фото: з відкритих джерел

На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії "історичними" досягненнями Ради у 2020 році можна вважати відкриття ринку землі, легалізацію грального бізнесу, прийняття законів про деривативи й про внутрішній водний транспорт, а також завершення першого етапу реформи децентралізації.

Як передає RegioNews, про це Арахамія сказав в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Якщо проаналізувати наші власні сподівання і реалізацію, то виконали ми нашу програму приблизно на 70%. Досягнення, які можна вважати історичними, - це в першу чергу, відкриття ринку землі, чого протягом 30 років не могла зробити жодна політична сила, це також прийняття закону про внутрішній водний транспорт, оскільки у нас це питання не було врегульоване, то річка в Україні була завантажена лише на 5% тоді, як в сусідніх країнах - це 30-35%, а взагалі у всьому світі судноплавні річки - це великий транспортний вузол, через який проходить величезна кількість вантажів, що зберігає в тому числі й дороги, оскільки це найдешевший вид транспорту", - зазначив депутат.

Також серед важливих рішень парламенту у році, що минає, зі слів Арахамії, - і прийняття закону про деривативи. Політик підкреслив, що "десять років не могли в Україні прийняти цей закон, який мало зрозумілий простому громадянину, але наслідки його прийняття ми побачимо вже у 2021 році".

Разом з тим він звернув увагу і на закон про легалізований гральний бізнес в Україні.

Він у тіньовому вигляді існував взагалі без яких-небудь платежів і стимулював корупцію, нарешті виходить з тіні і люди починають купувати ліцензії," - зауважив Арахамія.

Також парламентарій акцентував і на завершенні першого етапу реформи децентралізації. Так, у "Слузі народу" переконані, що передбачене нею укрупнення районів дозволить державі заощадити близько 10 млрд грн, які підуть в ОТГ, на громади, тобто "не на утримання чиновників, а на конкретні проєкти, які вони зможуть реалізовувати для громадян".

Крім того, Арахамія зупинився і на "провалах" в роботі Верховної Ради у 2020 році.

"Не встигли з реформою СБУ, не встигли створити Бюро економічної безпеки замість фіскальної служби, не встигли прийняти в другому читанні закон про референдум, не встигли провести амністію капіталів. З великих реформ це, мабуть, все: в програмі вони вже практично на виході, там 95% готовності, але через коронавірус довелося відкласти", - сказав він.

При цьому голова фракції вважає, що у січні 2021-го парламент приступить до реалізації намічених планів.

Думаю, що за перший квартал ми спробуємо наздогнати. І сподіваюся, що програму на наступний рік навіть перевиконаємо, щоб наздогнати хвіст 2020-го", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді.