Фракція "Голос" змінила свого очільника: хто ним став
Також було обрано нового заступника керівника фракції
Також було обрано нового заступника керівника фракції
Народні депутати "Голосу" обрали нового очільника фракції. Ним став Ярослав Железняк.
Про це повідомив сам нардеп у Telegram, пише RegioNews.
"Щойно колеги з "Голосу" обрали мене новим головою нашої фракції, а Романа Костенко заступником. Тепер в наступному році планую працювати так, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, але й найефективнішим для нашої команди", - написав він.
Відомо, що до цього керівником фракції "Голос" був Сергій Рахманін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” втрачає лідерство у рейтингу партій.
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