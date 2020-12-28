Фракція "Голос" змінила свого очільника: хто ним став

Також було обрано нового заступника керівника фракції

Також було обрано нового заступника керівника фракції

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Про це повідомив сам нардеп у Telegram, пише RegioNews.

"Щойно колеги з "Голосу" обрали мене новим головою нашої фракції, а Романа Костенко заступником. Тепер в наступному році планую працювати так, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, але й найефективнішим для нашої команди", - написав він.

Відомо, що до цього керівником фракції "Голос" був Сергій Рахманін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” втрачає лідерство у рейтингу партій.