08:45  05 января
За сутки в Украине обнаружено 5334 новых случая COVID-19
10:25  05 января
Дело Шеремета: экс-сотрудник белорусского спецназа Макар готов свидетельствовать в ОГПУ
08:21  05 января
Донбасс: от начала суток на линии разграничения – "тишина"
UA | RU
UA | RU
05 января 2021, 12:44 135

Рейтинг президентской партии "Слуга народа" упал до 22%

05 января 2021, 12:44 135
Читайте також українською мовою
Обнародован свежий рейтинг партий, которые украинские граждане хотели бы видеть в Раде
Обнародован свежий рейтинг партий, которые украинские граждане хотели бы видеть в Раде
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале января 2021 года, то 5%-ый барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 17,4%, партию "Европейская солидарность" - 14,5%, партию "Батькивщина" - 10,9%.

Имеют высокие шансы попасть в Раду партии "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%) и Радикальная партия (5,6%).

Кроме того, отдали бы свои голоса за партию "За майбутне" - 3,7%, за партию "Свобода" - 3,2%, за "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, за "партию Шария" - 2,9%, за партию "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, за партию "Наш край" - 2,2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что по опросу КМИС, за полгода рейтинг Зеленского упал на 10%, "слугам” доверяют меньше, а социологи-руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС на итоговой пресс-конференции сообщили, что "Слуга народа” теряет лидерство в рейтинге партий.

партии рейтинг Слуга народа Верховная Рада социология
Арахамия подвел итоги работы Рады в 2020 году: выполнили программу на 70%
29 декабря 2020, 10:22
Фракция "Голос" сменила своего руководителя: кто им стал
28 декабря 2020, 21:46
Стало известно, какие партии украинцы хотят видеть в новой Раде
28 декабря 2020, 15:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Все публикации »
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Все блоги »