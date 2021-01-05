Рейтинг президентской партии "Слуга народа" упал до 22%

Обнародован свежий рейтинг партий, которые украинские граждане хотели бы видеть в Раде

Обнародован свежий рейтинг партий, которые украинские граждане хотели бы видеть в Раде

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Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале января 2021 года, то 5%-ый барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 17,4%, партию "Европейская солидарность" - 14,5%, партию "Батькивщина" - 10,9%.

Имеют высокие шансы попасть в Раду партии "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%) и Радикальная партия (5,6%).

Кроме того, отдали бы свои голоса за партию "За майбутне" - 3,7%, за партию "Свобода" - 3,2%, за "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, за "партию Шария" - 2,9%, за партию "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, за партию "Наш край" - 2,2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что по опросу КМИС, за полгода рейтинг Зеленского упал на 10%, "слугам” доверяют меньше, а социологи-руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС на итоговой пресс-конференции сообщили, что "Слуга народа” теряет лидерство в рейтинге партий.