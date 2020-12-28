Стало відомо, які партії українці хочуть бачити у новій Раді

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За першість на політичній арені зараз змагаються "Слуга народу", "ОПЗЖ" і "Євросолідарність"
За першість на політичній арені зараз змагаються "Слуга народу", "ОПЗЖ" і "Євросолідарність"
Фото: flickr
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Лідерами партійних рейтингів в Україні залишаються політичні партії "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", який цитує генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто.

Він порівняв результати двох досліджень, проведених в грудні фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології і розповів, що за першість на політичній арені зараз змагаються "Слуга народу", "ОПЗЖ" і "Євросолідарність".

Паніотто заявив, що різниця між ними приблизно в 3%.

"У парламент впевнено б пройшли 4 партії - ОПЗЖ, "Слуга народу ", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Непогані шанси (подолати 5% бар'єр – ред.) у партії "Сила і честь", яка в деяких дослідженнях теж проходить необхідний бар'єр, але в межах похибки. І також "За майбутнє" має певні шанси", - сказав Паніотто.

Нагадаємо, що понад 50% українців підтримують багатопартійну систему.

Також повідомлялося, що понад 60% українців не бачать партії, яка представляла б їхні інтереси.

Україна партїї опитування Слуга народа ОПЗЖ соціологія
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