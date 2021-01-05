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05 января 2021, 11:07 42

В Черновцах городская ТИК шестой раз не зарегистрировала десятерых кандидатов депутатами горсовета

05 января 2021, 11:07 42
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Каждый раз для этого не было кворума
Каждый раз для этого не было кворума
Фото из открытых источников
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Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия с шестой попытки не смогла принять решение о регистрации новоизбранными депутатами горсовета десяти кандидатов от политических партий "Команда Михайлишина" и "Ридне мисто".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

По словам председателя ТИК Анастасии Симак, вчера на заседание комиссии явились только пятеро членов ТИК при минимально необходимом для кворума количестве в десять человек. Члены ТИК снова подписали акт о неявке ряда членов комиссии.

После каждого заседания пишем акты, добавляем протоколы и отправляем в ЦИК. Ждем решения от них, – сказала Симак.

Представители политических партий "Команда Михайлишина" и "Ридне мисто" подали заявления в городскую территориальную избирательную комиссию относительно регистрации их новоизбранными депутатами Черновицкого горсовета 24 декабря.

26 декабря Черновицкая городская ТИК не смогла принять решение о регистрации их депутатами горсовета в связи с отсутствием кворума. Кроме того, комиссия не смогла собраться 28 декабря, а также утром и вечером 29 декабря.

30 декабря избирательная комиссия с пятой попытки не смогла принять решение о регистрации новоизбранных депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявления, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.

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