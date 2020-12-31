Заявою на заяву: Офіс Венедіктової різко відповів на критику НАБУ щодо міністра часів Януковича

У Генпрокурора кажуть, що розкритиковану ухвалу Печерського суду оскаржили

У Генпрокурора кажуть, що розкритиковану ухвалу Печерського суду оскаржили

Фото з відкритих джерел

Офіс генерального прокурора назвав брехнею заяви НАБУ про те, що Офіс нібито захищає ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського у справі про величезний хабар керівництву САП.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора відповіли на закиди НАБУ і САП, що "через "безпрецедентний опір" із боку окремих осіб Офісу генерального прокурора та Печерського суду Києва Злочевський може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин".

В ОГП це заявили, що дійсно, суддя Печерського суду Т.Ільєва 24 грудня задовольнила скаргу адвоката Злочевського на бездіяльність генпрокурора Ірини Венедіктової щодо вирішення спору про підслідність. У своїй ухвалі суддя Ільєва постановила змінити підслідність в зазначеному кримінальному провадженні та доручити розслідування іншому органу досудового розслідування.

Заява Офісу Генерального прокурора щодо вирішення спору про підслідність у справі щодо рекордного хабара керівництву... Posted by Офіс Генерального прокурора on Thursday, December 31, 2020

Проте Офіс генпрокурора подав апеляцію на цю ухвалу і "станом на 31.12.2020 ні генпрокурором Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження – брехня".

Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне відреагувати на непрофесійну риторику, яку собі дозволили окремі співробітники НАБУ щодо ролі Офісу генпрокурора у питанні розслідування так званої справи про надання хабара керівництву НАБУ і САП, в якому підозрюється колишній міністр екології, - заявляють у Венедіктової.

Офіс генпрокурора нагадує, що "введення суспільства в оману і свідомо спланована фальсифікація фактів не робить честі офіцерам правоохоронних органів України. Професіонал своєї справи доводить свою придатність вчинками, а не написанням недостовірних повідомлень".

Офіс генпрокурора пропонує своїм партнерам в особі керівництва НАБУ перейти від практики спілкування на сторінках Інтернету до живої ділової дискусії, припинити розповсюджувати неправдиву інформацію та ділитися службовими даними зі сторонніми особами з метою поширення їх у ЗМІ - все це не робить сильнішими ні вас, ні громадян України, - пишуть в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося раніше, НАБУ та САП звинувачують Офіс Генпрокурора в незаконному захисті ексміністра часів Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАБУ забрали справу рекордного хабара $5 млн Злочевського, і у відомстві заявили про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію.