Заявою на заяву: Офіс Венедіктової різко відповів на критику НАБУ щодо міністра часів Януковича
Офіс генерального прокурора назвав брехнею заяви НАБУ про те, що Офіс нібито захищає ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського у справі про величезний хабар керівництву САП.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генпрокурора.
В Офісі генпрокурора відповіли на закиди НАБУ і САП, що "через "безпрецедентний опір" із боку окремих осіб Офісу генерального прокурора та Печерського суду Києва Злочевський може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин".
В ОГП це заявили, що дійсно, суддя Печерського суду Т.Ільєва 24 грудня задовольнила скаргу адвоката Злочевського на бездіяльність генпрокурора Ірини Венедіктової щодо вирішення спору про підслідність. У своїй ухвалі суддя Ільєва постановила змінити підслідність в зазначеному кримінальному провадженні та доручити розслідування іншому органу досудового розслідування.
Заява Офісу Генерального прокурора щодо вирішення спору про підслідність у справі щодо рекордного хабара керівництву...Posted by Офіс Генерального прокурора on Thursday, December 31, 2020
Проте Офіс генпрокурора подав апеляцію на цю ухвалу і "станом на 31.12.2020 ні генпрокурором Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження – брехня".
Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне відреагувати на непрофесійну риторику, яку собі дозволили окремі співробітники НАБУ щодо ролі Офісу генпрокурора у питанні розслідування так званої справи про надання хабара керівництву НАБУ і САП, в якому підозрюється колишній міністр екології, - заявляють у Венедіктової.
Офіс генпрокурора нагадує, що "введення суспільства в оману і свідомо спланована фальсифікація фактів не робить честі офіцерам правоохоронних органів України. Професіонал своєї справи доводить свою придатність вчинками, а не написанням недостовірних повідомлень".
Офіс генпрокурора пропонує своїм партнерам в особі керівництва НАБУ перейти від практики спілкування на сторінках Інтернету до живої ділової дискусії, припинити розповсюджувати неправдиву інформацію та ділитися службовими даними зі сторонніми особами з метою поширення їх у ЗМІ - все це не робить сильнішими ні вас, ні громадян України, - пишуть в Офісі генпрокурора.
Як повідомлялося раніше, НАБУ та САП звинувачують Офіс Генпрокурора в незаконному захисті ексміністра часів Януковича.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАБУ забрали справу рекордного хабара $5 млн Злочевського, і у відомстві заявили про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію.