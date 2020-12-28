НАБУ передало до суду справу сина Свинарчука-Гладковського

Розслідування одного із епізодів справи про розкрадання в "Укроборонпромі" завершене

Розслідування одного із епізодів справи про розкрадання в "Укроборонпромі" завершене

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")", - йдеться в повідомленні.

Прізвища підозрюваного в НАБУ не уточнюють, однак раніше журналіст та нардеп 8 скликання Сергій Лещенка повідомляв, що НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому".

За даними слідства, Гладковський разом із іншими особами у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам "Укроборонпрому" через ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Остання фірма отримувала преференції під час укладання договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За один із таких договорів Гладковський-молодший отримав 950 тисяч грн неправомірної вигоди.

В НАБУ вважають, що це не єдиний випадок протиправної діяльності. Слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, із них двоє засуджені, троє перебувають на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

Нагадаємо, 21 грудня НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.