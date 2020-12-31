15:56  31 декабря
В Минздраве рассказали, сколько Украина потратила в этом году на вакцины и экспресс-тесты
17:49  31 декабря
С нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов
19:36  31 декабря
Предновогодние сутки на Донбассе: одно нарушение "тишины"
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2020, 19:21 9

Заявлением на заявление: Офис Венедиктовой резко ответил на критику НАБУ относительно министра времен Януковича

31 декабря 2020, 19:21 9
Читайте також українською мовою
У Генпрокурора говорят, что раскритикованную постановление Печерского суда обжаловали
У Генпрокурора говорят, что раскритикованную постановление Печерского суда обжаловали
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Офис генерального прокурора назвал ложью заявления НАБУ о том, что Офис якобы защищает экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в деле об огромной взятке руководству САП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора ответили на упреки НАБУ и САП, что "из-за "беспрецедентного сопротивления" со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского суда Киева Злочевский может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление".

В ОГП это заявили, что действительно, судья Печерского суда Т.Ильева 24 декабря удовлетворил жалобу адвоката Злочевского на бездействие генпрокурора Ирины Венедиктовой относительно разрешения спора о подследственности. В своем постановлении судья Ильева постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования.

Заява Офісу Генерального прокурора щодо вирішення спору про підслідність у справі щодо рекордного хабара керівництву...

Posted by Офіс Генерального прокурора on Thursday, December 31, 2020

Однако Офис генпрокурора подал апелляцию на это постановление и "по состоянию на 31.12.2020 ни генпрокурором Венедиктовой, ни кем другим из числа руководства Офиса генерального прокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве. Любая информация, которая прямо или косвенно подтверждает это утверждение – ложь".

Офис Генерального прокурора считает необходимым отреагировать на непрофессиональную риторику, которую себе позволили отдельные сотрудники НАБУ относительно роли Офиса генпрокурора в вопросе расследования так называемого дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии, - заявляют у Венедиктовой.

Офис генпрокурора напоминает, что "введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою состоятельность делами, а не написанием недостоверных сообщений".

Офис генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными с посторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины, - пишут в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП Офис Генпрокурора обвиняют в незаконной защите экс-министра времен Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что у НАБУ забрали дело рекордной взятки в $5 млн Злочевского, и в ведомстве заявили об очередном "похищении” у НАБУ дела о топ-коррупции.

Офис генпрокурора НАБУ заявление САП Николай Злочевський
Заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожное" - ОПУ
30 декабря 2020, 20:14
НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю
29 декабря 2020, 15:11
НАБУ передало в суд дело сына Свинарчука-Гладковского
28 декабря 2020, 17:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »