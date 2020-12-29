Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію два рішення РНБО

Це рішення щодо огляду громадської безпеки та цивільного захисту та щодо огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Це рішення щодо огляду громадської безпеки та цивільного захисту та щодо огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Фото з відкритих джерел

СБУ доручено прискорити проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, МВС – завершити у тримісячний строк проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту та прозвітувати на РНБО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 597/2020 та № 598/2020, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2020 року "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" та "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом".

У своєму рішенні "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" РНБО звертає увагу Кабміну на недостатність заходів із забезпечення виконання рішення РНБО від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України" в частині організації, контролю й проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, а також попереднього розгляду його результатів.

Уряд має визначити дієвий механізм контролю за виконанням постанови КМУ від 22 травня 2019 року № 507 "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ", а МВС – завершити у тримісячний строк проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й подати звіт до РНБО, - йдеться в повідомленні.

У рішенні "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом" Рада нацбезпеки і оборони України поставила завдання перед Кабміном підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо визначення порядку визнання організацій терористичними та наслідків такого визнання.

Також РНБО звертає увагу на недостатність заходів із забезпечення виконання ст. 2 Указу Президента України від 5 березня 2019 року № 53 "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні" щодо розробки та затвердження плану реалізації Концепції.

Службі безпеки України доручено прискорити проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та подати на розгляд РНБО звіт про його результати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці і звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО.