Головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука

Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку

Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента № 585/2020.

Призначити БОЙЧУКА Андрія Михайловича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.

Також повідомляється, що указом №584/2020 голова держави звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Савку Марію Володимирівну.

Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив Свириденко на посаду заступника голови Офісу президента.