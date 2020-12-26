10:29  26 грудня
В Україні за добу виявили 7 709 нових випадків COVID-19
13:14  26 грудня
На Полтавщині знайшли тіла двох людей у згорілому залізничному вагоні
10:06  26 грудня
Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли з мінометів позиції ООС поблизу Водяного
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2020, 11:09 71

Головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука

26 грудня 2020, 11:09 71
Читайте также на русском языке
Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку
Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента № 585/2020.

Призначити БОЙЧУКА Андрія Михайловича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.

Також повідомляється, що указом №584/2020 голова держави звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Савку Марію Володимирівну.

Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив Свириденко на посаду заступника голови Офісу президента.

призначення Володимир Зеленський Івано-Франківськ президент ОДА указ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »