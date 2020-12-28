На Івано-Франківщині представили нового керівника ОДА Андрія Бойчука

Посадовець на щотижневій нараді назвав свої пріоритети в роботі

Посадовець на щотижневій нараді назвав свої пріоритети в роботі

Фото Укрінформ

Після представлення під час щотижневої онлайн-наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, головами райдержадміністрацій Андрій Бойчук розповів про головні напрямки своєї роботи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Андрій Бойчук після представлення на щотижневій нараді заявив, що посада голови ОДА є для нього великою відповідальністю і що "не дивлячись на політичну напругу, ми продовжуємо рух у реформах, інтеграції до Євросоюзу та НАТО".

Серед пріоритетів очільника ОДА – стратегічний розвиток області. Зокрема, Андрій Бойчук продовжуватиме роботу над реалізацією програми президента "Велике будівництво", налагоджуватиме транспортне сполучення по області та створення сучасних автошляхів.

COVID-19 – виклик для всього світу. Необхідно максимально раціонально використовувати ресурс, забезпечити потреби медиків. Питання децентралізації: місцеві громади мають отримати можливості. Я зацікавлений працювати з кожним очільником району, села, територіальної громади над проблемними питаннями, щоб наші громади були спроможними і самодостатніми, - сказав Андрій Бойчук.

Також Андрій Бойчук планує надалі відновлювати зруйновані червневим паводком об'єкти на Прикарпатті. Окрему увагу очільник ОДА хоче приділяти комунікації та спілкуванню з жителями Прикапаття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 грудня головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука.