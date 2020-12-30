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Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом
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30 декабря 2020, 14:43 465

Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом

30 декабря 2020, 14:43 465
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область", - говорится в сообщении.

Глава государства планирует встретиться с административно-хозяйственным активом области и заслушать доклад председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, 26 декабря главой Ивано-Франковской ОГА назначен Андрей Бойчук. Также президент освободил от выполнения обязанностей главу ОГА Марию Савку.

28 декабря на Ивано-Франковщине представили нового руководителя ОГА Андрея Бойчука.

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