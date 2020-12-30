Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область", - говорится в сообщении.
Глава государства планирует встретиться с административно-хозяйственным активом области и заслушать доклад председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Напомним, 26 декабря главой Ивано-Франковской ОГА назначен Андрей Бойчук. Также президент освободил от выполнения обязанностей главу ОГА Марию Савку.
28 декабря на Ивано-Франковщине представили нового руководителя ОГА Андрея Бойчука.
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