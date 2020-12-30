Из-за отстранения Тупицкого президентом Конституционный Суд проведет спецзаседание
Конституционный Суд Украины проведет специальное заседание из-за временного отстранения председателя суда Александра Тупицкого президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в разъяснении, которое опубликовано на сайте КСУ, передает RegioNews.
В Конституционном Суде напоминают, что отстранить судью КС президент может на основании ходатайства прокурора, а вот уволить его могут только на специальном пленарном заседании Конституционного Суда.
В соответствии со статьей 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством", - говорится в сообщении.
В КСУ отметили, что независимость судьи Конституционного Суда обеспечивается особым порядком и основаниями прекращения полномочий, а увольнение судьи с должности происходит в порядке, определенном Конституцией.
Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", - добавили в КСУ.
Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.
В тот же день главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.