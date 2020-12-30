09:15  30 декабря
Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев
09:03  30 декабря
Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
08:13  30 декабря
Боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2020, 08:49 14

Из-за отстранения Тупицкого президентом Конституционный Суд проведет спецзаседание

30 декабря 2020, 08:49 14
Читайте також українською мовою
В КСУ заявляют, что президент не назначал голову КСУ, а потому не может убрать с должности
В КСУ заявляют, что президент не назначал голову КСУ, а потому не может убрать с должности
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Конституционный Суд Украины проведет специальное заседание из-за временного отстранения председателя суда Александра Тупицкого президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в разъяснении, которое опубликовано на сайте КСУ, передает RegioNews.

В Конституционном Суде напоминают, что отстранить судью КС президент может на основании ходатайства прокурора, а вот уволить его могут только на специальном пленарном заседании Конституционного Суда.

В соответствии со статьей 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством", - говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что независимость судьи Конституционного Суда обеспечивается особым порядком и основаниями прекращения полномочий, а увольнение судьи с должности происходит в порядке, определенном Конституцией.

Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", - добавили в КСУ.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.

В тот же день главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

заявление заседание Конституционный суд Конституция кризис Александр Тупицкий
Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца
29 декабря 2020, 19:57
Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом
29 декабря 2020, 17:53
Ученые просят не переименовывать "научные" топонимы в честь Кернеса
29 декабря 2020, 15:15
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »