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29 грудня 2020, 18:55 53

ЦВК просить Кабмін профінансувати повторні вибори, які відбудуться у 2021 році

29 грудня 2020, 18:55 53
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У деяких громадах через повторне голосування не був прийнятий бюджет на наступний рік
У деяких громадах через повторне голосування не був прийнятий бюджет на наступний рік
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія звернулася до Кабінету міністрів з проханням врегулювати питання забезпечення належного фінансування повторних місцевих виборів у низці територіальних громад.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Комісія зазначила, що на 17 січня 2021 року призначено повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови, на 24 січня 2021 року – депутатів Уланівської сільської ради та Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області.

7 лютого 2021 року відбудуться вибори депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

У ЦВК нагадали, що виборчий процес у цих громадах уже розпочався.

Враховуючи, що на сьогодні в окремих територіальних громадах орган місцевого самоврядування – місцеву раду не обрано, рішення про місцевий бюджет таких територіальних громад не прийнято”, - пояснили в ЦВК.

У цьому зв'язку Центральна виборча комісія звернулася до Кабінету Міністрів з метою врегулювання вказаного питання.

Нагадаємо, ЦВК призначила проміжні вибори нардепа в 50-му окрузі на Донеччині.

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