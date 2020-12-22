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22 грудня 2020, 21:22 6

ЦВК призначила проміжні вибори нардепа в 50-му окрузі на Донеччині

22 грудня 2020, 21:22 6
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Фото ЦВК
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Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Обраний в 50-му виборчому окрузі позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

До комісії надійшла ухвала Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), за особистою заявою. Тому комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року, – йдеться в повідомленні ЦВК.

Виборчий процес проміжних виборів починається 27 січня 2021 року, додали у ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна.

вибори ЦВК нардеп Донецька область Верховна Рада
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