У Чернівцях втретє не змогли зареєструвати частину депутатів міськради

Раніше прийняли присягу 32 депутати міської ради Чернівців

Раніше прийняли присягу 32 депутати міської ради Чернівців

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 29 грудня Чернівецька міська виборча комісія з третьої спроби не змогла зареєструвати депутатів міської ради від партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина".

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Десять кандидатів подали заяви про реєстрацію депутатами 24 грудня, їх мають зареєструвати упродовж п'яти днів, однак виборча комісія не змогла цього зробити через відсутність кворуму.

Як повідомила голова виборчої комісії Анастасії Сімак, частина членів комісії не відповідає на телефонні дзвінки, також декілька членів написали заяви, що не можуть бути присутніми на засіданнях.

Наступне засідання Чернівецької міської виборчої комісії призначили на 17:00 29 грудня. Раніше 32 депутати міської ради Чернівців від різних партій склали присягу.

Нагадаємо, 23 грудня Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.