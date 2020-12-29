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29 декабря 2020, 18:55 28

ЦИК просит Кабмин профинансировать повторные выборы, которые состоятся в 2021 году

29 декабря 2020, 18:55 28
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В некоторых общинах из-за повторного голосования не был принят бюджет на следующий год
В некоторых общинах из-за повторного голосования не был принят бюджет на следующий год
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обратилась в Кабинет министров с просьбой урегулировать вопрос обеспечения надлежащего финансирования повторных местных выборов в ряде территориальных общин.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Комиссия отметила, что на 17 января 2021 года назначены повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы, на 24 января 2021 года - депутатов Улановского сельского совета и Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области.

7 февраля 2021 года состоятся выборы депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области.

В ЦИК напомнили, что избирательный процесс в этих общинах уже начался.

Учитывая, что на сегодня в отдельных территориальных общинах орган местного самоуправления - местный совет не избран, решение о местном бюджете таких территориальных общин не принято", - пояснили в ЦИК.

В этой связи Центральная избирательная комиссия обратилась в Кабинет Министров с целью урегулирования указанного вопроса.

Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 50-м округе на Донетчине.

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