ЦИК просит Кабмин профинансировать повторные выборы, которые состоятся в 2021 году
Центральная избирательная комиссия обратилась в Кабинет министров с просьбой урегулировать вопрос обеспечения надлежащего финансирования повторных местных выборов в ряде территориальных общин.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Комиссия отметила, что на 17 января 2021 года назначены повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы, на 24 января 2021 года - депутатов Улановского сельского совета и Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области.
7 февраля 2021 года состоятся выборы депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области.
В ЦИК напомнили, что избирательный процесс в этих общинах уже начался.
Учитывая, что на сегодня в отдельных территориальных общинах орган местного самоуправления - местный совет не избран, решение о местном бюджете таких территориальных общин не принято", - пояснили в ЦИК.
В этой связи Центральная избирательная комиссия обратилась в Кабинет Министров с целью урегулирования указанного вопроса.
Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 50-м округе на Донетчине.