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29 грудня 2020, 13:56 3

На Миколаївщині депутату облради вручили підозра через смерть дружини

29 грудня 2020, 13:56 3
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Депутата підозрюють у недбалому зберіганні зброї
Депутата підозрюють у недбалому зберіганні зброї
Фото: з відкритих джерел
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Колишньому депутату Миколаївської обласної ради поліція повідомила про підозру у зв'язку з загибеллю його дружини. Політика підозрюють у недбалому зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, що спричинило загибель людини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Так, санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство встановило, що чоловік загиблої грубо порушив передбачені нормативними актами умови зберігання зброї та боєприпасів. По інструкції зброю та боєприпаси до неї повинні зберігатися в металевих шафах, сейфах в розрядженому стані.

Підозрюваний залишив свій пістолет Форт-12РМ з гумовими кулями калібру 9 мм в машині. 29 червня між подружжям виникла сварка, в ході якої 33-річна жінка вибігла у двір, взяла з машини пістолет чоловіка, повернулася в будинок, закрилася в кімнаті на другому поверсі і вистрілила собі в голову.

Слідство триває, однак отримані результати низки експертиз підтверджують, що жінка вчинила самогубство.

Нагадаємо, обшуки в ексголови Одеської облради: СБУ викрила корупційну схему.

смерть зброя кримінальна справа правоохоронці Нацполіція
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