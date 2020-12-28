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28 грудня 2020, 18:21 4

У Харкові викрили посадовців, які незаконно здавали в оренду нерухомість "Укроборонпрому"

28 грудня 2020, 18:21 4
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Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну
Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну
Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили та блокували схему незаконної оренди нерухомості державного концерну "Укроборонпром" в Харкові. Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

У травні минулого року посадовці здали в оренду виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1000 квадратних метрів. Ще майже 700 квадратних метрів здали в оренду без документального оформлення. Такі дії посадовців завдали державі збитків на майже 1 млн гривень.

"Договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми", - пояснили в СБУ.

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам підозри за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, у Дніпрі директор департаменту міськради наніс громаді понад 3 млн грн збитків.

Україна кримінал СБУ поліція справа
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