У Харкові викрили посадовців, які незаконно здавали в оренду нерухомість "Укроборонпрому"

Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну

Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили та блокували схему незаконної оренди нерухомості державного концерну "Укроборонпром" в Харкові. Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

У травні минулого року посадовці здали в оренду виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1000 квадратних метрів. Ще майже 700 квадратних метрів здали в оренду без документального оформлення. Такі дії посадовців завдали державі збитків на майже 1 млн гривень.

"Договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми", - пояснили в СБУ.

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам підозри за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, у Дніпрі директор департаменту міськради наніс громаді понад 3 млн грн збитків.