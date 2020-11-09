Перейшов на бік ворога: на виїзді із Криму затримали ексчиновника МВС

Він допомагав окупаційній владі Криму переслідувати кримчан

Він допомагав окупаційній владі Криму переслідувати кримчан

Фото: Офіс президента

На адміністративному кордоні із окупованим Кримом затримали колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

Як повідомляє видання, українські прикордонники затримали колишнього заступника начальника Кримського управління МВС, полковника міліції у запасі Миколу Федоряна.

Згідно із інформацією прокуратури Автономної республіки Крим, колишнього чиновника підозрюють у сприянні окупантам під час обшуків у Криму у справах "Хізб ут-Тахрір".

Підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту і авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Криму в 2014 році залишився на своєму місці. За даними слідства, щонайменше з березня 2019 року допомагав ФСБ в організації незаконних обшуків у кримських татар, забезпечуючи силовиків автомобілями”, - пише видання.

Відомо, що Федорян працював в структурах МВС до 2011 року. На сьогодні вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у Херсонському міському суді.

Нагадаємо, в Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду депутата ВР Криму.