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09 листопада 2020, 15:27 353

Перейшов на бік ворога: на виїзді із Криму затримали ексчиновника МВС

09 листопада 2020, 15:27 353
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Він допомагав окупаційній владі Криму переслідувати кримчан
Фото: Офіс президента
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На адміністративному кордоні із окупованим Кримом затримали колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

Як повідомляє видання, українські прикордонники затримали колишнього заступника начальника Кримського управління МВС, полковника міліції у запасі Миколу Федоряна.

Згідно із інформацією прокуратури Автономної республіки Крим, колишнього чиновника підозрюють у сприянні окупантам під час обшуків у Криму у справах "Хізб ут-Тахрір".

Підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту і авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Криму в 2014 році залишився на своєму місці. За даними слідства, щонайменше з березня 2019 року допомагав ФСБ в організації незаконних обшуків у кримських татар, забезпечуючи силовиків автомобілями”, - пише видання.

Відомо, що Федорян працював в структурах МВС до 2011 року. На сьогодні вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у Херсонському міському суді.

Нагадаємо, в Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду депутата ВР Криму.

Крим Чиновник МВС затримання державна зрада
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