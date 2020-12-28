За апеляцію на заочний арешт Януковича візьметься новий склад суду
Наступне засідання буде 28 січня о 16:00
Наступне засідання буде 28 січня о 16:00
Київський апеляційний суд переніс на 28 січня розгляд скарги захисту колишнього президента Віктора Януковича на запобіжний захід у вигляді заочного арешту у справі про узурпацію влади.
Як пише RegioNews, про це у коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.
"Прокурор заявив відвід одному із членів колегії суддів, і його (відвід – ред.) було задоволено", - сказала Геведзе.
Вона додала, що наступне засідання буде 28 січня о 16:00, "і там буде новий склад суду".
Нагадаємо, 9 грудня під час судового засідання президенту-втікачу Віктору Януковичу вкотре призначили державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі й попросили.
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Мер Ужгорода Богдан Андріїв: "Проти мене була організована кампанія, щоб попсувати мені рейтинг і деякий час тримати на гачку"
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом