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28 грудня 2020, 16:44 456

Суд наклав арешт на майно лідера партії угорців Закарпаття

28 грудня 2020, 16:44 456
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Обшуки у Василя Брензовича пройшли 30 листопада за підозрою у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні
Фото: із відкритих джерел
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У понеділок, 28 грудня Апеляційний суд Закарпатської області задовольнив скаргу прокурора і дозволив накласти арешт на майно лідера Партії угорців України Василя Брензовича, яке було вилучене під час обшуку як доказ у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського апеляційного суду, передає RegioNews.

Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд наклав арешт на майно для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, оскільки воно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.

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