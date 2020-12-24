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24 грудня 2020, 15:56 286

Суд зупинив виконання вироку генералу Назарову за загибель 49 військових в Луганську

24 грудня 2020, 15:56 286
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Про це повідомив адвокат генерала
Про це повідомив адвокат генерала
Фото Обозреватель
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Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зупинив виконання вироку генералу Віктору Назарову. Його раніше засудили до 7 років в'язниці за халатність, яка призвела до загибелі 49 українських військових.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

Про зупинення виконання вироку повідомив адвокат генерала Михайло Турик.

Колишній начальник штабу АТО, генерал Назаров в березні 2017 року був засуджений до 7 років в'язниці. На думку суду, він допустив недбалість при плануванні та організації операції по перекиданню українських десантників у Луганський аеропорт.

На початку червня 2014 року літак ІЛ-76 з десантниками при підльоті до аеропорту збили бойовики "ЛНР", загинули 49 українських військових.

Суд першої інстанції вирішив, що начальник штабу АТО не взяв до уваги дані про небезпеку операції і не забезпечив її безпечне проведення.
До рішення Апеляційного суду Назарова вирішено було залишити на волі.

Але 11 грудня поточного року Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляцію захисту генерала, і вирок набув чинності. Відповідно, протягом пари днів Назарова зобов'язані були взяти під варту і доставити в колонію для відбування покарання.

За словами адвоката Турика, виконання цього вироку зараз зупинено.
Він повідомив, що подав касацію до Касаційного кримінального суду, який 23 грудня прийняв відповідне рішення.

Верховний Суд прийняв до розгляду касацію і зупинив виконання вироку і ухвали Апеляційного суду, - наголосив адвокат.

Турик також зазначив, що і він і його підзахисний, генерал Назаров, вважають обвинувальний вирок суду незаконним, а його провину недоведеною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні журналіст Бутусов заявляв, що Єрмак зірвав операцію СБУ щодо затримання "вагнерівців".

суд військові загиблі Верховний суд Луганська область
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