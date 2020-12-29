Владимир Зеленский уволил председателя Житомирской РГА

На этой должности он работал с ноября 2019 года

На этой должности он работал с ноября 2019 года

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Житомирской районной государственной администрации (РГА) Юрия Оханского.

Распоряжение главы государства №561/200-рп от 28 декабря обнародовано на сайте Офиса президента, передает RegioNews. Уволить Оханского Юрия Николаевича с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в тексте распоряжения. Юрий Оханский был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. О причинах увольнения главы Житомирской райадминистрации на сайте главы государства не указывается. Напомним, Зеленский уволил глав РГА в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях.

.