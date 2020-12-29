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29 декабря 2020, 11:23 164

Владимир Зеленский уволил председателя Житомирской РГА

29 декабря 2020, 11:23 164
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На этой должности он работал с ноября 2019 года
На этой должности он работал с ноября 2019 года
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Житомирской районной государственной администрации (РГА) Юрия Оханского.

Распоряжение главы государства №561/200-рп от 28 декабря обнародовано на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Уволить Оханского Юрия Николаевича с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в тексте распоряжения.

Юрий Оханский был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. О причинах увольнения главы Житомирской райадминистрации на сайте главы государства не указывается.

Напомним, Зеленский уволил глав РГА в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях.

Житомир РГА Владимир Зеленский увольнение президент
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