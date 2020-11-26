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26 листопада 2020, 14:34 1331

Зеленський звільнив голів РДА у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях

26 листопада 2020, 14:34 1331
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Усі вони подали заяви про звільнення у зв’язку із обранням головами громад на місцевих виборах
Усі вони подали заяви про звільнення у зв’язку із обранням головами громад на місцевих виборах
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях. 

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, Президент звільнив Віктора Медвідя з посади очільника Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Медвідь написав заяву про звільнення, оскільки був обраний головою Рахівської ОТГ від партії "Слуга народу”.

Також Зеленський розпорядився звільнити Ларису Осадчук з посади голови Борзнянської РДА Чернігівської області. Її обрали головою Борзнянської міської громади.

Анатолія Хворостянова було звільнено з посади голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області. На місцевих виборах він був обраний мером від ОПЗЖ в Оріхові.

Нагадаємо, президент звільнив голову Чернігівської РДА, якого затримали на хабарі.

Також повідомлялось, що Уряд погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА.

Володимир Зеленський звільнення Закарпаття президент РДА Чернігівська область
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