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28 грудня 2020, 19:14 9

Зеленський підписав закон про реабілітацію у сфері охорони здоров’я

28 грудня 2020, 19:14 9
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Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності
Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності
Фото з відкритих джерел
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Документ запроваджує функціонування сучасної системи «реабілітації у сфері охорони здоров’я» (health-related rehabilitation), тобто надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" № 1053-ІХ, який парламент ухвалив третього грудня 2020 року.

Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю.

Документ визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров’я, - повідомляють в пресслужбі президента.

Також цей документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я з термінологією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров’я, яка функціонуватиме та розвиватиметься за принципами та стандартами країн Євросоюзу, забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та можливості досягнення оптимальної соціальної інтеграції для осіб з обмеженням життєдіяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що визначені поважні причини відсутності нардепів на пленарних засіданнях - закон про це офіційно опубліковано.

Володимир Зеленський закон президент реабілітація охорона здоров`я
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