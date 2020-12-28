Разумков сказав, чи вплинула ситуація з КСУ на його відносини із Зеленським

Він востаннє спілкувався з президентом минулого тижня на засіданні фракції

Він востаннє спілкувався з президентом минулого тижня на засіданні фракції

Фото: УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що з президентом Володимиром Зеленським у нього абсолютно нормальні робочі відносини, і ситуація з Конституційним Судом на них не вплинула.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", пише RegioNews.

"Я не розумію, про який конфлікт ви говорите. Якщо ви говорите про ситуацію з Конституційним Судом, я думаю, що всі зайняли державницьку позицію", - сказав Разумков і додав, що у нього з Зеленським "нормальні робочі відносини, як і раніше".

Разумков зазначив, що востаннє спілкувався з президентом минулого тижня на засіданні фракції.

Відповідаючи на запитання, чи знав президент, що голова ВР подасть альтернативний законопроєкт щодо вирішення конституційної кризи після того, як Зеленський уже направив свій проєкт до парламенту, Разумков заявив, що це не був альтернативний законопроєкт, а "це був інший законопроєкт".

"Позиції, які були відображені в законопроєкті Володимира Олександровича, в деякій мірі відрізнялися від того, що було запропоновано Верховною Радою. І це не був альтернативний проєкт до президентського в повному розумінні слова", - сказав спікер парламенту.

Говорячи про те, як можна пояснити, що за останніми дослідженнями голова ВР за рейтингом довіри посів перше місце, Разумков зазначив, що не вдається в питання, але намагатиметься і надалі робити все можливе, аби рівень довіри до нього хоча б не падав.

Нагадаємо, нещодавно опитування показало, що Разумков випередив Зеленського за рівнем довіри серед українців.