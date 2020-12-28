В Україні знову з’явиться Міністерство аграрної політики - рішення Кабміну

Раніше Рада призначили міністром аграрної політики і продовольства Романа Лещенка

Раніше Рада призначили міністром аграрної політики і продовольства Романа Лещенка

Фото: Кабмін

28 грудня під час засідання Кабінету міністрів було ухвалене рішення про відновлення Міністерства аграрної політики, яке скасували у 2019 році, об'єднавши з Міністерством економіки і торгівлі.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Так, Кабінет міністрів скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що із прийняттям цього документу в першому уряді після виборів до Верховної ради скасували окреме аграрне відомство.

Під час засідання міністр економіки Ігор Петрашко повідомив, що раніше парламент призначив Романа Лещенко міністром аграрної політики і продовольства.

У зв'язку з цим рішення про відновлення відомства дасть можливість створити нове Міністерство аграрної політики.

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