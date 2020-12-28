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28 грудня 2020, 19:31 10

В Україні знову з’явиться Міністерство аграрної політики - рішення Кабміну

28 грудня 2020, 19:31 10
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Раніше Рада призначили міністром аграрної політики і продовольства Романа Лещенка
Раніше Рада призначили міністром аграрної політики і продовольства Романа Лещенка
Фото: Кабмін
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28 грудня під час засідання Кабінету міністрів було ухвалене рішення про відновлення Міністерства аграрної політики, яке скасували у 2019 році, об'єднавши з Міністерством економіки і торгівлі.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Так, Кабінет міністрів скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що із прийняттям цього документу в першому уряді після виборів до Верховної ради скасували окреме аграрне відомство.

Під час засідання міністр економіки Ігор Петрашко повідомив, що раніше парламент призначив Романа Лещенко міністром аграрної політики і продовольства.

У зв'язку з цим рішення про відновлення відомства дасть можливість створити нове Міністерство аграрної політики.

Нагадаємо, Матеріальну допомогу вже зможуть отримати 354 тис. підприємців, - Шмигаль.

Читайте також: Нові "плівки Єрмака”: Лерос розповів, як призначили аграрного міністра Лещенка.

Кабмін засідання Деніс Шмигаль Міністерство уряд
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