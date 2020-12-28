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28 грудня 2020, 16:59 41

Топ-менеджерам "Нафтогазу" з наступного року у 1,5 рази підвищать зарплати

28 грудня 2020, 16:59 41
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Затвердженим Кабміном фінпланом на 2021 рік передбачається отримання чистого доходу в розмірі 112,023 млрд гривень
Затвердженим Кабміном фінпланом на 2021 рік передбачається отримання чистого доходу в розмірі 112,023 млрд гривень
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів затвердив фінансовий план компанії зі збільшенням виплат працівникам у 2021 році.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, 23 грудня, пише RegioNews.

Затвердженим фінпланом на 2021 рік передбачається отримання чистого доходу в розмірі 112,023 млрд гривень.

У свою чергу, згідно із затвердженим фінпланом, виплати на користь держави в 2021 році складуть 58,113 млрд гривень.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко нагадав, що, попри очікування прибутку, за дев'ять місяців 2020-го компанія отримала 17 млрд гривень збитку.

"Врахований обсяг видобутку газу Укргазвидобування, який не відповідає обсягу, який був визначений концепцією розвитку газовидобувної галузі, тому що концепцією передбачається видобуток 21 млрд куб. м газу, а в проекті фінплану передбачено 13,3", - сказав він.

Крім того, він висловив невдоволення запланованим величезним збільшенням фондом оплати праці. Міністр уточнив, що фінпланом передбачається збільшення зарплати членів правління на 56%.

Попри зауваження Марченка, Кабмін затвердив фінплан "Нафтогазу".

Раніше повідомлялося, що вартість газу в січні 2021 року буде на 14% більше, ніж попередня ціна.

Кабмін Нафтогаз Україна зарплати гроші
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