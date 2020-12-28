Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення

Фіксована ціна для побутових споживачів буде встановлена на рівні 1,68 грн/кВт.годину

Фіксована ціна для побутових споживачів буде встановлена на рівні 1,68 грн/кВт.годину

Рixabay

Кабінет міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./кВт.годину на перші 100 кВт.година для побутових споживачів з 1 січня 2021 року.

Як пише RegioNews, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня.

"Продовжити ПСО до 31 березня 2021 року та встановити фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.годину", - повідомив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні уряду.

Як зазначив Вітренко, в Україні зберігаються занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення, вони будуть приблизно у 2 рази нижче ринкових цін.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в Україні з наступного року можуть знову підвищити тариф на передачу електроенергії.