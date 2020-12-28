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28 декабря 2020, 19:31 10

В Украине снова появится Министерство аграрной политики - решение Кабмина

28 декабря 2020, 19:31 10
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Ранее Рада назначили министром аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко
Ранее Рада назначили министром аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко
Фото: Кабмин
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28 декабря в ходе заседания Кабинета министров было принято решение о восстановлении Министерства аграрной политики, которое отменили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Правительства, передает RegioNews.

Так, Кабинет министров отменил постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что с принятием этого документа в первом правительстве после выборов в Верховную Раду отменили отдельное аграрное ведомство.

Во время заседания министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что ранее парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

В связи с этим решение о возобновлении ведомства даст возможность создать новое Министерство аграрной политики.

Напомним, Материальную помощь уже смогут получить 354 тыс. предпринимателей, - Шмыгаль.

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Кабмин заседание Денис Шмыгаль Министерство правительство
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