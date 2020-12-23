Нові "плівки Єрмака”: Лерос розповів, як призначили аграрного міністра Лещенка

Нардеп стверджує, що міністра аграрної політики призначили через "ліфт Єрмака"

Нардеп стверджує, що міністра аграрної політики призначили через "ліфт Єрмака"

Фото: скріншот відео

Відеоролик Лерос опублікував в YouTube, передає RegioNews.

Я знав, що під Романа Лещенко створювали ціле міністерство, готуючи його в міністри. Тому притримав цей матеріал, щоб потім не розповідали, що люди з "плівок Єрмака" - плід хворої уяви брата глави Офісу президента", - заявив Лерос.

Він зазначив, що записи розмов велися з 2019 року до кінця січня 2020 року, і нагадав, що в травні президент Володимир Зеленського заявляв про те, що жодної людини з згаданих "плівок" не було призначено на посади.

На новій серії плівок фігурують невідомий співрозмовник і Олександр Луцький, який з 2015 до 2018 року очолював земельне агентство. Останній говорить про необхідність зустрічі президента Володимира Зеленського та Романа Лещенка, на той час уповноваженого президента з земельних питань.

Лещенко нібито мав пояснити главі держави про необхідність призначення головою Держгеокадастру Олександра Луцького. Лерос розповідає, що Лещенко став уповноваженим із земельних питань на початку грудня минулого року і почав організовувати зустріч Луцького і Зеленського, щоб вирішити питання призначення Луцького в Держгеокадастр поза конкурсом.

Як каже нардеп, Роману Лещенку допомагав брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис за "винагороду" від Олександра Луцького.

Він оприлюднив запис, на якому фігурант "плівок Єрмака" Дмитро Штанько із Денисом Єрмаком обговорюють, що робити з грошима Луцького, і вирішують їх "не чіпати, поки не буде якоїсь конкретики” по його призначенню.

Гео Лерос стверджує, що Луцький передав першу частину хабара за своє призначення в жовтні 2019 року, загальна сума хабара склала 100 тисяч доларів. Однак тодішній прем'єр Олексій Гончарук призначив главою Держгеокадастру Дениса Башлика.

Нардеп підсумовує, що після звільнення Башлика на його місце призначили товариша Олександр Луцького Романа Лещенко, який з поста глави Держгеокадастру став міністром аграрної політики.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

17 грудня Роман Лещенко призначений аграрним міністром, за його призначення проголосували 242 депутати.