Чиновника Вінницької ОДА, який попався на хабарі, відправили під домашній арешт

Він організував корупційну схему у сфері дозвільної діяльності

Він організував корупційну схему у сфері дозвільної діяльності

Фото: СБУ

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику одного з управлінь Вінницької ОДА за фактом отримання хабара у сумі 2 тисячі доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Чиновник вимагав кошти за сприяння у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня у Вінниці СБУ викрила на корупції одного з керівників ОДА. Його затримали у службовому кабінеті після отримання хабара.