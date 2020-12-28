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28 грудня 2020, 18:09 37

Чиновника Вінницької ОДА, який попався на хабарі, відправили під домашній арешт

28 грудня 2020, 18:09 37
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Він організував корупційну схему у сфері дозвільної діяльності
Він організував корупційну схему у сфері дозвільної діяльності
Фото: СБУ
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Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику одного з управлінь Вінницької ОДА за фактом отримання хабара у сумі 2 тисячі доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Чиновник вимагав кошти за сприяння у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня у Вінниці СБУ викрила на корупції одного з керівників ОДА. Його затримали у службовому кабінеті після отримання хабара.

суд хабар Вінниця корупція ОДА
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