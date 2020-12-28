Чиновника Вінницької ОДА, який попався на хабарі, відправили під домашній арешт
Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику одного з управлінь Вінницької ОДА за фактом отримання хабара у сумі 2 тисячі доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає RegioNews.
Чиновник вимагав кошти за сприяння у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
За клопотанням прокурора, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня у Вінниці СБУ викрила на корупції одного з керівників ОДА. Його затримали у службовому кабінеті після отримання хабара.