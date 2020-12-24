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24 грудня 2020, 18:33 886

У Вінниці СБУ викрила на корупції одного з керівників ОДА

24 грудня 2020, 18:33 886
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Його затримали у службовому кабінеті після отримання хабара
Його затримали у службовому кабінеті після отримання хабара
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила та блокувала корупційну схему, яку організовав високопосадовець Вінницької обласної державної адміністрації у сфері дозвільної діяльності.

Про це повыдомляэ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник одного з управлінь Вінницької ОДА отримував гроші з бізнесменів за видачу та погодження дозвільної документації.

Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували факт вимагання коштів з підприємця за оформлення пакету дозвільної документації на викиди в атмосферу забруднюючих речовин”, - йдеться в повідомленні.

Його затримали у службовому кабінеті після отримання хабара у розмірі 2 тисячі доларів від бізнесмена. Усі купюри були міченими.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка контролювалася з-за кордону, зловмисники поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

хабар СБУ затримання Вінниця корупція ОДА
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