У Полтаві результати виборів до міськради оскаржують в суді

Полтавець позивався до окружного адмінсуду на ТВК, тепер подає на апеляцію

Полтавець позивався до окружного адмінсуду на ТВК, тепер подає на апеляцію

Фото з відкритих джерел

Полтавець Андрій Шугов оскаржуватиме рішення Полтавського окружного адмінсуду щодо позову на міську ТВК. Він подав його, бо не погоджується із результати виборів депутатів до Полтавської міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Сьогодні стало відомо, що полтавець оскаржуватиме рішення окружного адмінсуду, який відхилив його позов на ТВК.

Андрій Шугов 24 грудня подав позов до Полтавського окружного адмінсуду. Як розповіла його адвокатка Світлана Ярошенко, полтавець вважає, що оголошення Полтавською міською ТВК результатів виборів було незаконним і остання не мала на це права.

Зокрема, в Полтавському адмінсуді він оскаржував результати підсумків по виборчому округу №5 та загалом результатів виборів депутатів до міськради. На думку позивача, додала Ярошенко, Полтавська міська ТВК неправомірно перебрала на себе повноваження Шевченківської районної у місті комісії та неналежно склала виборчі протоколи.

25 грудня Полтавський окружний адмінсуд позов відхилив, бо не вбачав незаконності в оголошенні результатів. Тож Андрій Шугов подав апеляцію. Поки дата засідання невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві встановлення результатів виборів до міської ради політсили затягували судами, але 23 грудня ТВК остаточно оголосила результати виборів до міської ради.