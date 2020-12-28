В Одеській обласній адміністрації виявили пропажу документів 18 тисяч пільговиків

Працівники департаменту соцполітики впритул займаються цієї проблемою

Працівники департаменту соцполітики впритул займаються цієї проблемою

Фото з відкритих джерел

Документи втрачені під час скорочення апарату ОДА і реформи департаменту соцполітики.

Про це повідомила радник голови Одеської ОДА Світлана Фабрикант, передає RegioNews з посиланням на ІА "Одеса-медіа".

При скороченні апарату облдержадміністрації, зокрема, реформи департаменту соцполітики, були загублені документи 18 тис. осіб, які отримують соціальні виплати від держави. Це - інваліди, матері-одиначки, багатодітні, чорнобильці, афганці та інші категорії громадян.

Як повідомила радник голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Фабрикант, є проблема, і вона потребує термінового вирішення.

Тепер цим людям потрібно відновити повністю весь пакет документів, який підтверджує право на соціальні виплати. Ми розуміємо, що цей процес непростий, нешвидкий, тому працівники департаменту соцполітики впритул займаються цією проблемою: обдзвонюють людей, консультують, щоб якомога швидше зняти питання з порядку денного, - сказала радниця голови ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі ініціюють проведення регіональної перепису населення.