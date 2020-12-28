НАЗК попередило про можливі затримки зі спецперевірками через місцеві вибори

Спецперевірка проводиться стосовно обраних на посади в органах місцевого самоврядування

Спецперевірка проводиться стосовно обраних на посади в органах місцевого самоврядування

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції попереджає про можливі затримки з опрацюванням запитів на проведення спецперевірок, оскільки через встановлення результатів місцевих виборів їх кількість зросла у чотири рази.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК, пише RegioNews.

"У грудні до НАЗК надійшло 3406 запитів на отримання інформації для проведення спеціальної перевірки, з яких 2608 уже опрацьовані, що у понад 4 рази перевищує відповідний показник за грудень 2019 року (827 спецперевірок). Суттєве зростання кількості запитів пов’язане із встановленням результатів місцевих виборів", - зазначили у НАЗК.

Там додали, що спецперевірка, зокрема проводиться стосовно обраних на посади в органах місцевого самоврядування, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком.

Нагадаємо, раніше у НАЗК сказали, коли в Україні може запрацювати портал для повідомлення про корупцію.