В Полтаве результаты выборов в горсовет оспаривают в суде

Полтавец подал иск в окружной админсуд на ТИК, теперь подает на апелляцию

Полтавец подал иск в окружной админсуд на ТИК, теперь подает на апелляцию

Фото из открытых источников

Полтавец Андрей Шугов обжалует решение Полтавского окружного админсуда по иску на городскую ТИК. Он подал его, потому что не соглашается с результаты выборов депутатов в Полтавский горсовет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Сегодня стало известно, что полтавец будет оспаривать решение окружного админсуда, который отклонил его иск на ТИК.

Андрей Шугов 24 декабря подал иск в Полтавский окружной админсуд. Как рассказала его адвокат Светлана Ярошенко, полтавец считает, что объявление Полтавской городской ТИК результатов выборов было незаконным и последняя не имела на это права.

В частности, в Полтавском админсуде он оспаривал результаты итогов по избирательному округу №5 и в целом результатов выборов депутатов в горсовет. По мнению истца, добавила Ярошенко, Полтавская городская ТИК неправомерно взяла на себя полномочия Шевченковской районной в городе комиссии и неподобающе составила избирательные протоколы.

25 декабря Полтавский окружной админсуд иск отклонил, потому что не усмотрел незаконности в объявлении результатов. Поэтому Андрей Шугов подал апелляцию. Пока дата заседания неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве установление результатов выборов в городской совет политсилы затягивали судами, но 23 декабря ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет.