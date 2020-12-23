У Полтаві ТВК остаточно оголосила результати виборів до міської ради
Міська територіальна виборча комісія уночі, 23 грудня, остаточно оголосила уточнений протокол з виборів до Полтавської міської ради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
З 16 членів комісії троє, в тому числі голова ТВК Алла Назаренко, підписали протокол з окремою думкою.
Я голосувала проти, бо у фінальному протоколі безліч помилок і розбіжностей, з якими я не погоджуюся", - зауважила голова ТВК.
Після перерахунку голосів Шевченківською районною у Полтаві комісією список депутатів, які пройшли до міськради змінився. Таким чином замість "Слуги народу" В’ячеслава Тютюнника у раду пройшла Марина Пілатова, помічниця народного депутата Дмитра Нальотова.
Загалом цю каденцію у Полтавській міськраді представлятимуть 42 депутати від 7 політсил:
1. Партія "За майбутнє" - 10 депутатів;
2. Партія "Слуга народу" - 9 депутатів;
3. Партія "Європейська солідарність" - 6 депутатів;
4. Партія "Рідне місто" - 6 депутатів;
5. Партія "Опозиційна платформа - За життя" - 4 депутати;
6. "Партія простих людей" - 4 депутати;
7. Партія "Свобода" - 3 депутати.
Для того, щоб оголосити першу установчу сесію, необхідно опублікувати протокол на сайті міської ради та у друкованому виданні. З наступного дня після виходу публікації, до ТВК повинні принести заяви не менше 28 депутатів із 42 обраних.
Далі ми публікуємося у газеті "Полтавський вісник". Після публікації на наступну добу депутати приносять нам заяви на реєстрацію. Протягом п’яти днів у нас термін для того, щоб зареєструвати депутатів, які приноситимуть заяви. І коли у нас буде 28 заяв, тобто 28 постанов, ми будемо скликати першу сесію", - повідомила Назаренко.
Нагадаємо, 21 грудня у Полтаві досі не були встановлені результати виборів до міської ради.