У Полтаві ТВК остаточно оголосила результати виборів до міської ради

Виборчий процес у місті можна вважати фактично закінченим

Виборчий процес у місті можна вважати фактично закінченим

Фото: suspilne

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

З 16 членів комісії троє, в тому числі голова ТВК Алла Назаренко, підписали протокол з окремою думкою.

Я голосувала проти, бо у фінальному протоколі безліч помилок і розбіжностей, з якими я не погоджуюся", - зауважила голова ТВК.

Після перерахунку голосів Шевченківською районною у Полтаві комісією список депутатів, які пройшли до міськради змінився. Таким чином замість "Слуги народу" В’ячеслава Тютюнника у раду пройшла Марина Пілатова, помічниця народного депутата Дмитра Нальотова.

Загалом цю каденцію у Полтавській міськраді представлятимуть 42 депутати від 7 політсил:

1. Партія "За майбутнє" - 10 депутатів;

2. Партія "Слуга народу" - 9 депутатів;

3. Партія "Європейська солідарність" - 6 депутатів;

4. Партія "Рідне місто" - 6 депутатів;

5. Партія "Опозиційна платформа - За життя" - 4 депутати;

6. "Партія простих людей" - 4 депутати;

7. Партія "Свобода" - 3 депутати.

Для того, щоб оголосити першу установчу сесію, необхідно опублікувати протокол на сайті міської ради та у друкованому виданні. З наступного дня після виходу публікації, до ТВК повинні принести заяви не менше 28 депутатів із 42 обраних.

Далі ми публікуємося у газеті "Полтавський вісник". Після публікації на наступну добу депутати приносять нам заяви на реєстрацію. Протягом п’яти днів у нас термін для того, щоб зареєструвати депутатів, які приноситимуть заяви. І коли у нас буде 28 заяв, тобто 28 постанов, ми будемо скликати першу сесію", - повідомила Назаренко.

Нагадаємо, 21 грудня у Полтаві досі не були встановлені результати виборів до міської ради.