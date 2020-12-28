Поліція проводить обшуки в міській раді Миколаєва

Правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ

Правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ

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Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на начальника відділу координації і зв’язків з громадськістю департаменту Ігоря Філіппова, передає RegioNews.

Було порушено кримінальну справу. У рамках цієї кримінальної справи проводиться вилучення документів", – розповів Філіппов.

Він додав, що працівники правоохоронних органів вилучили документи з архіву департаменту ЖКГ.

Відомо, що слідчі дій проводяться в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) і частини 1 статті 367 ("Службова недбалість”) щодо реконструкції скверу імені Александрова біля Національного кораблебудівного університету імені Макарова.

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