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28 грудня 2020, 15:48 254

Поліція проводить обшуки в міській раді Миколаєва

28 грудня 2020, 15:48 254
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Правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ
Правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ
Фото: із відкритих джерел
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Працівники правоохоронних органів проводять обшуки у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на начальника відділу координації і зв’язків з громадськістю департаменту Ігоря Філіппова, передає RegioNews.

Було порушено кримінальну справу. У рамках цієї кримінальної справи проводиться вилучення документів", – розповів Філіппов.

Він додав, що працівники правоохоронних органів вилучили документи з архіву департаменту ЖКГ.

Відомо, що слідчі дій проводяться в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) і частини 1 статті 367 ("Службова недбалість”) щодо реконструкції скверу імені Александрова біля Національного кораблебудівного університету імені Макарова.

Нагадаємо, обшуки в ексголови Одеської облради: СБУ викрила корупційну схему.

обшук Миколаїв корупція горсовет Нацполіція
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