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21 грудня 2020, 17:31 699

У Полтаві досі не встановлені результати виборів до міської ради

21 грудня 2020, 17:31 699
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Політсили затягують процес судами
Політсили затягують процес судами
Фото poltava.to
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З першого туру минуло понад 50 днів, але судовими позовами, постійними змінами у складі різних ТВК політичні сили затягують процес встановлення результатів виборів до міської ради. Голова ТВК каже, що ТВК була готова оголосити результати ще 3 листопада.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KOLO.NEWS.

Голова міської ТВК Алла Назаренко стверджує, що ще 3 листопада було встановлено результати виборів до Полтавської міськради, написано перший протокол. Але потім з’явився позивач по одній з дільниць, який подав з десяток різних позовів. Головна мета цих позовів – затягнути процес.

Очевидно, що комусь не вистачає 1 голосу для формування потрібної коаліції в міській раді, - додає Алла Назаренко.

Щодо судів, то голова ТВК каже, що "Це був безперервний процес: спочатку — адміністративний суд, потім — другий апеляційний, і знову — адміністративний… І так по колу. 10 разів!"

З третього листопада ми безперервно відвідуємо судові засідання. Кожного разу нас зобов’язували щось робити. Наприклад, перераховувати бюлетені в архіві. Але ж немає механізму цього. Ми зверталися і до ЦВК, і до суду, щоб нам пояснили, як це зробити. Але не отримували відповідей. Тож усі дії, крім першого та другого перерахунків, є незаконними, - каже Назаренко.

Через те, що результати виборів досі не встановлені – неможливо провести сесію міської ради, тож під загрозою опиняється прийняття бюджету міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у Полтаві почали перерахунок голосів за депутатів міськради - на виконання рішення суду.

вибори Полтава горсовет результат ТВК
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