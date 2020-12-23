Визволили українського бійця, який нещодавно потрапив у полон

Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ

Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ

Фото з Fcebook-сторінки Української делегації в ТКГ

Про це повідомила Українська делегація в ТКГ на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, - йдеться в повідомленні.

Обставини, за яких він нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію, встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі наш боєць потрапив у полон окупантів - відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.