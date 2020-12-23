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23 грудня 2020, 17:21 5

Визволили українського бійця, який нещодавно потрапив у полон

23 грудня 2020, 17:21 5
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Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ
Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ
Фото з Fcebook-сторінки Української делегації в ТКГ
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Молодшого сержанта Пупка сьогодні повернуто українській стороні.

Про це повідомила Українська делегація в ТКГ на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, - йдеться в повідомленні.

Обставини, за яких він нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію, встановлюються.

- Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Wednesday, December 23, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі наш боєць потрапив у полон окупантів - відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.

Донбас ТКГ військові окупанти полонені
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