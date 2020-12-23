Визволили українського бійця, який нещодавно потрапив у полон
Молодшого сержанта Пупка сьогодні повернуто українській стороні.
Про це повідомила Українська делегація в ТКГ на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, - йдеться в повідомленні.
Обставини, за яких він нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію, встановлюються.
- Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Wednesday, December 23, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі наш боєць потрапив у полон окупантів - відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.