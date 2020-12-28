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За сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ
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28 декабря 2020, 11:16 5

Украина направила ноту ОБСЕ из-за боевого травмирования военного на Донбассе

28 декабря 2020, 11:16 5
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Боец получил травмы в результате обстрела боевиков
Фото из открытых источников
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Украинская сторона задействовала координационный механизм в отношении обстрела оккупантами наших позиций 27 декабря и направила ноту ОБСЕ.

Об этом сообщила на странице в Facebook Украинская делегация для участия в ТКГ, передает RegioNews.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины 27 декабря около 23 час. в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ, -проинформировали в Делегации Украины.

Отмечается, что состояние здоровья бойца удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

Вчора, 27 грудня близько 23.00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Sunday, December 27, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ.

обстрел ООС боевики ОБСЕ оккупанты Донбасс
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