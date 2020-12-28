Украина направила ноту ОБСЕ из-за боевого травмирования военного на Донбассе
Украинская сторона задействовала координационный механизм в отношении обстрела оккупантами наших позиций 27 декабря и направила ноту ОБСЕ.
Об этом сообщила на странице в Facebook Украинская делегация для участия в ТКГ, передает RegioNews.
Военнослужащий Вооруженных Сил Украины 27 декабря около 23 час. в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование.
Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ, -проинформировали в Делегации Украины.
Отмечается, что состояние здоровья бойца удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.
Вчора, 27 грудня близько 23.00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Sunday, December 27, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ.