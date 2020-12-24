Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу

Документом продовжується особливий статус регіону на рік

Документом продовжується особливий статус регіону на рік

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський продовжив закон про особливий статус Донбасу на рік. Він підписав закон 24 грудня.

Про це йдеться на сайті Ради, пише RegioNews.

Президент підписав законопроєкт про внесення змін у закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Зазначимо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.

Відомо, що раніше парламент України продовжив дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року.